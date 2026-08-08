Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA: ABO Energy vereinbart Verkauf der polnischen und ungarischen Tochtergesellschaften ABO Energy hat plangemäß den Verkauf ihrer ungarischen und polnischen Landesgesellschaften vereinbart. Das griechische Unternehmen PPC, der führende integrierte Energiekonzern Südosteuropas, übernimmt die Landesgesellschaften mit allen 38 ABO Energy-Mitarbeitenden in den beiden Ländern, eine Pipeline aus Projekten in der Entwicklung mit einer Gesamtleistung von rund zwei Gigawatt sowie fünf bereits in Betrieb befindliche Solarparks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH