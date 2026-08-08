Noch vor wenigen Wochen galt SAP als eines der prominentesten Opfer der neuen KI-Sorgen im Softwaresektor. Inzwischen hat sich das Bild gedreht. Mit einem Wochenplus von zuletzt 12,2 Prozent führt die SAP-Aktie den DAX an. Rückenwind liefern nicht nur die eigenen Zahlen, sondern zunehmend auch starke Ergebnisse anderer Softwarekonzerne.Noch Ende Juli sah die Lage völlig anders aus. Am Tag vor den Quartalszahlen schloss die SAP-Aktie bei 128,32 Euro. Einen Tag später folgte bereits ein Kurssprung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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