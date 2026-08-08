210 Prozent Wachstum: Was die Zahlen von Emyria über den globalen Psychedelika-Sektor verraten

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Während viele klinische Biotech-Unternehmen jahrelang auf den ersten Euro Umsatz warten, meldet ein australischer Anbieter von Psychedelika-gestützten Therapien profitable Kliniken und belastbare Langzeitdaten. Ein Abgleich mit dem breiteren Biotech-Sektor zeigt, wie ungewöhnlich dieser Weg ist.

Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) hat für das am 30. Juni 2026 beendete Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 4,3 Millionen australischen Dollar ausgewiesen - ein Plus von 210 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das australische Unternehmen betreibt ein Netzwerk von "Empax"-Kliniken, die MDMA- und Psilocybin-gestützte Therapien für posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und behandlungsresistente Depression anbieten. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres lag der Umsatz bei etwa 1,53 Millionen australischen Dollar, inklusive rund 191.000 Dollar aus einer Forschungsförderung.

Vom Ein-Klinik-Betrieb zum Fünf-Standorte-Netzwerk

Innerhalb eines Geschäftsjahres ist Emyria von einer auf fünf Kliniken gewachsen, darunter Standorte in Perth, Brisbane und Mornington sowie ein für das dritte Quartal 2026 geplanter Standort in Sydney. Nach Unternehmensangaben hat der Perth-Standort, der am längsten in Betrieb ist, mittlerweile die Profitabilitätsschwelle erreicht - ein Validierungspunkt für das Geschäftsmodell, da sich damit zeigt, dass eine einzelne Klinik nach der Anlaufphase eigenständig tragfähig sein kann. Das Unternehmen verfügte zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von rund 7,29 Millionen australischen Dollar, was nach eigenen Angaben eine Finanzierungsreichweite von etwa fünf Quartalen beim aktuellen Kapitalverbrauch ergibt.

Klinische Daten im Sektorvergleich: Real-World-Evidenz statt Zulassungsstudie

Im Unterschied zu vielen Biotech-Unternehmen, die auf randomisierte, placebokontrollierte Phase-3-Studien als Grundlage für eine Marktzulassung hinarbeiten, stützt sich Emyrias Wachstum bislang auf Real-World-Daten aus dem laufenden Klinikbetrieb. Nach einer im Februar 2026 veröffentlichten Auswertung erreichten rund zwei Drittel der behandelten PTBS-Patienten mehr als zwölf Monate nach Behandlungsende eine Remission; etwa 76 Prozent der Kohorte zeigten eine klinisch signifikante Verbesserung, gemessen anhand der international anerkannten PCL-5-Skala. Die mittlere Zeit bis zur Remission lag bei rund 28 Tagen. Das Unternehmen selbst weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Daten aus beobachtender klinischer Praxis stammen und nicht aus einer randomisierten kontrollierten Studie - ein methodischer Unterschied, den Anleger im Blick behalten sollten, wenn sie Emyrias Zahlen mit klassischen Zulassungsstudien anderer Psychedelika-Entwickler vergleichen.

Ergänzend läuft seit Oktober 2023 eine eigene klinische Prüfung zur MDMA-gestützten Therapie bei mittelschwerer bis schwerer PTBS. Eine Zwischenauswertung einer ersten Kohorte von acht Patienten zeigte durchgehend verbesserte Behandlungsergebnisse; alle Teilnehmer hatten vor Studienbeginn nur begrenzt von Standardtherapien profitiert.

Regulatorischer Sonderweg als Wettbewerbsvorteil

Australien ist bislang das einzige Land, das MDMA- und Psilocybin-gestützte Therapien über einen regulären, wenn auch eng kontrollierten Zulassungspfad zugänglich gemacht hat: Seit Juli 2023 dürfen speziell autorisierte Psychiater diese Substanzen für bestimmte Indikationen verschreiben. Diese regulatorische Ausnahmestellung erklärt, warum Emyria kommerzielle Umsätze erzielen kann, während vergleichbare internationale Entwickler noch mitten in der klinischen Prüfungsphase stecken. Die australische Arzneimittelbehörde TGA hat zudem eine Lockerung der Vorgaben empfohlen, etwa geringere Pflichtstunden für psychiatrische Begleitung und einen breiteren Kreis zugelassener Behandler - Änderungen, die unmittelbar das regulatorische Umfeld betreffen, in dem Emyria seine Kliniken betreibt.

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Quellen:

https://kalkine.com.au/news/announcements/emyria-delivers-43-million-full-year-revenue-as-victorian-clinic-opens-and-depression-treatment-data-improves

https://m.uk.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-emyria-posts-210-revenue-growth-in-q4-2026-93CH-4797227

https://www.samso.com.au/post/samso-news-emyria-limited-two-thirds-of-ptsd-patients-in-remission-12-months-post-treatment-in

https://biotechdispatch.com.au/news/emyria-announces-interim-clinical-trial-results-for-ptsd-program

https://nextinvestors.com/company/asx-emd/

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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