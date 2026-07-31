210% Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026: Emyria treibt Ausbau des Empax-Netzwerks voran

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Die australische Mental-Health-Gesellschaft Emyria Limited (ASX: EMD; WKN: A3D8X6; ISIN: AU000000EXXX) setzt den Ausbau ihrer Plattform für moderne psychische Behandlungen fort. Das Unternehmen meldet für das Geschäftsjahr 2026 ein deutliches Umsatzwachstum und weitere Fortschritte beim Aufbau eines nationalen Kliniknetzwerks für komplexe psychische Erkrankungen.

Der Umsatz von Emyria erreichte im Geschäftsjahr 2026 rund 4,3 Mio. Australische Dollar. Damit lag der Wert nach Unternehmensangaben etwa 210% über dem Vorjahresniveau. Im Juni-Quartal erzielte Emyria einen Gruppenumsatz von rund 1,53 Mio. Australische Dollar, einschließlich einer Forschungs- und Entwicklungssteuererstattung von 191.000 Australischen Dollar.

Das Wachstum wird durch die steigende Aktivität der Empax-Kliniken sowie die Nachfrage nach durch Versicherungen finanzierten Patientenbehandlungen getragen. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen seine klinische Infrastruktur in mehreren australischen Bundesstaaten.

Emyria Aktie: Empax-Netzwerk wächst über mehrere Bundesstaaten

Emyria arbeitet weiter daran, eine skalierbare nationale Versorgungsplattform für fortschrittliche Mental-Health-Behandlungen aufzubauen. Im Mittelpunkt steht das Empax-Kliniknetzwerk, das unter einem kapitalarmen und in Krankenhäuser integrierten Modell erweitert wird.

Im vergangenen Quartal nahm die neue Empax-Klinik auf der Mornington Peninsula in Victoria den Betrieb auf. Dort startete Emyria die ersten Patientenbehandlungen und erreichte damit das eigene Aktivierungsziel für das zweite Quartal 2026.

Mit dem neuen Standort ist das Unternehmen inzwischen in drei australischen Bundesstaaten aktiv. Parallel läuft die Vorbereitung für die Expansion nach New South Wales.

Nach einer im April 2026 angekündigten Vereinbarung mit Matilda Healthcare soll dort eine weitere Empax-Klinik entstehen. Für den Aufbau des Standorts wurden während des Quartals 25 Therapeuten und sechs Psychiater geschult.

Die neuen Fachkräfte ergänzen ein wachsendes Netzwerk von mehr als 100 ausgebildeten und unter Vertrag stehenden Psychiatern und Therapeuten in Australien.

Neue Empax Klinik in New South Wales erweitert regionale Reichweite

Die geplante Klinik in Kingswood, New South Wales, soll das Empax-Netzwerk auf fünf Standorte in vier Regionen erweitern. Der Standort wurde aufgrund seiner modernen Einrichtungen und seiner strategischen Lage ausgewählt.

Von Kingswood aus sollen auch umliegende Regionen wie Dubbo, Orange, Bathurst, Tamworth und Mudgee erreicht werden.

Neben dem Aufbau der medizinischen Infrastruktur arbeitet Emyria an weiteren operativen Voraussetzungen. Dazu zählen laufende Anträge für Authorised Prescriber-Zulassungen, die Sicherstellung der Medikamentenversorgung sowie die Fertigstellung der Ausstattung im Matilda Nepean Private Hospital.

Parallel hat das Unternehmen mit der Einreichung von Erstattungsanträgen im Bereich der Arbeitnehmerunfallversicherung begonnen. Die erste Genehmigung durch einen Versicherer wurde bereits erhalten.

TGA-Regeländerung schafft zusätzliche Kapazitäten für Psychedelic-Assisted Therapy

Während des Quartals begrüßte Emyria Änderungen der australischen Gesundheitsbehörde Therapeutic Goods Administration (TGA) am Authorised Prescriber-System für psychedelisch unterstützte Psychotherapie.

Bis zur Anpassung musste während einer Dosierungssitzung einer der beiden Therapeuten ein klinischer Psychologe oder Arzt sein. Durch die neuen Vorgaben können nun weitere qualifizierte Berufsgruppen beteiligt werden.

Dazu gehören Psychologen mit klinischer Zulassung, Ärzte mit allgemeiner Registrierung, Pflegekräfte mit Erfahrung im Bereich psychischer Gesundheit sowie Ergotherapeuten mit entsprechender Erfahrung.

Nach Unternehmensangaben unterstützt die Anpassung die Gewinnung neuer Therapeuten, erhöht die Flexibilität des klinischen Betriebs und erweitert den Zugang für Patienten.

Depressionstherapie von Emyria zeigt erste positive Ergebnisse

Neben dem Ausbau der Klinikstruktur veröffentlichte Emyria erste Daten aus seinem zweiten großen Behandlungsprogramm. Nach dem bereits aktiven und erstatteten PTSD-Programm konzentriert sich das neue Programm auf therapieresistente Depressionen.

Die erste analysierte Patientengruppe umfasste zehn Personen. Alle Teilnehmer wurden vor Beginn der Behandlung untersucht und mindestens drei Monate nach Abschluss erneut bewertet.

Nach Angaben des Unternehmens zeigten die Patienten klinisch relevante Verbesserungen bei Depressionen und Traumabelastungen. Zusätzlich verbesserten sich Lebensqualität und Alltagsfunktionen.

Alle Veränderungen waren statistisch signifikant. Besonders die Entwicklung der Depressionswerte fiel auf: Die Symptome reduzierten sich in dieser Gruppe im Durchschnitt um 6,8 Punkte - von 16,8 auf 10,0.

Empax Global Partnership Program eröffnet neue Umsatzmöglichkeiten

Emyria startete während des Quartals das Empax Global Partnership Program. Die neue Plattform ermöglicht internationalen Pharmaunternehmen und klinischen Forschungsorganisationen den Zugang zur bestehenden klinischen Infrastruktur des Unternehmens.

Damit erweitert Emyria sein Geschäftsmodell. Neben den bestehenden erstatteten Patientenbehandlungen entsteht eine zusätzliche Möglichkeit für sponsorfinanzierte Dienstleistungen.

Das Programm soll Pharmaunternehmen und Forschungsorganisationen dabei unterstützen, komplexe Behandlungsprotokolle über das Empax-Netzwerk umzusetzen. Dies umfasst sowohl klinische Studien als auch die Einführung von Therapien nach einer möglichen Zulassung.

Internationale Pharmaunternehmen investieren in psychedelische Therapien

Das Interesse großer Pharmaunternehmen an psychedelischen Therapien hat im Berichtszeitraum deutlich zugenommen.

Im Juli 2026 kündigte Eli Lilly die Übernahme des Entwicklers psychedelischer Medikamente Atai Beckley für bis zu 3,8 Mrd. US-Dollar an. Zuvor hatte AbbVie Gilgamesh Pharmaceuticals und dessen neuartige Therapie gegen Depressionen für bis zu 1,2 Mrd. US-Dollar übernommen.

Zudem verpflichtete sich Otsuka Anfang des Jahres zu einer Investition von 1,2 Mrd. US-Dollar in ein MDMA-ähnliches Programm.

Emyria sieht diese Transaktionen als Bestätigung für die wachsende Bedeutung des Sektors. Mit dem Fortschritt neuer Programme Richtung Zulassung und Vermarktung steigt aus Sicht des Unternehmens der Bedarf an klinischer Infrastruktur, geschulten Therapeuten und skalierbaren Versorgungsmodellen.

Umsatzwachstum begleitet Ausbau der Plattform

Der Gruppenumsatz lag im Quartal bei rund 1,53 Mio. Australischen Dollar inklusive der Forschungs- und Entwicklungssteuererstattung. Für das Geschäftsjahr 2026 erreichte der Umsatz rund 4,3 Mio. Australische Dollar.

Die Zahlungseingänge beliefen sich im Quartal auf rund 1,05 Mio. Australische Dollar. Emyria erwartet Verbesserungen bei den Zahlungsabläufen durch optimierte Prozesse mit Drittfinanzierern.

Der operative Mittelabfluss betrug rund 1,43 Mio. Australische Dollar. Gründe waren vor allem der Ausbau des Personals, zusätzliche Medikamentenvorräte sowie die Aktivierung der Melbourne-Empax-Klinik.

Zahlungen an verbundene Parteien beliefen sich auf 158.000 Australische Dollar und betrafen Direktorenvergütungen.

Greg Hutchinson sieht Wandel von Aufbau zu Skalierung

Executive Chair Greg Hutchinson erklärte:

"Dieses Quartal markiert einen klaren Wandel vom Aufbau unserer Plattform hin zur Umsetzung im nationalen Maßstab. Wir haben unsere erste Klinik in Victoria erfolgreich aktiviert, unseren Eintritt in New South Wales gesichert und vorangetrieben, unsere nationale klinische Belegschaft erweitert und ermutigende frühe Ergebnisse aus unserem zweiten großen Behandlungsprogramm gemeldet.

Gleichzeitig zeigt unser ausgereiftester Standort in Perth den operativen Hebel, der mit steigender Auslastung verfügbar wird. Regulatorische Änderungen erweitern die verfügbare klinische Belegschaft, und unser Global Partnership Program hat eine zusätzliche sponsorfinanzierte Umsatzmöglichkeit geschaffen.

Mit vier operativen Kliniken, einer fünften, die für das dritte Quartal 2026 vorgesehen ist, und einer nationalen Plattform, die sowohl erstattete Patientenversorgung als auch internationale Programme zur Medikamentenentwicklung unterstützen kann, ist Emyria zunehmend gut positioniert, um eine führende Rolle bei der Bereitstellung fortschrittlicher psychischer Behandlungen im großen Maßstab einzunehmen."

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Quellen:

https://emyria.com/announcements/7655468

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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Enthaltene Werte: AU0000073645