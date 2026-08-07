Newmark Group, Inc.: Barry Gosin tritt zum Jahresende als CEO der Newmark Group Inc. zurück; er bleibt weiterhin Vorsitzender von Newmark & Co. Real Estate, der operativen Gesellschaft von Newmark

NEW YORK, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ("Newmark" oder das "Unternehmen"), ein führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Konzerne sowie sonstige Eigentümer und Nutzer, gab heute bekannt, dass Barry Gosin - der diese Position seit 1979 innehat - sein Amt als Chief Executive Officer zum 31. Dezember 2026 niederlegen wird. Er wird weiterhin als Vorsitzender von Newmark & Company Real Estate, Inc. ("Newmark & Co.") - der operativen Gesellschaft von Newmark - tätig sein, sich auf relevante und wirkungsvolle Themen konzentrieren sowie einen reibungslosen Übergang unterstützen.

Newmark verfügt über ein kompetentes und erfahrenes Führungsteam, und dieser geordnete Übergang versetzt das Unternehmen in die Lage, auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein. Der Vorstand von Newmark geht davon aus, bis zum Jahresende einen neuen CEO zu benennen.

"Wir freuen uns sehr, dass Barry dem Unternehmen als Vorsitzender der operativen Gesellschaft erhalten bleibt, um die nächste Führungsgeneration dabei zu unterstützen, Newmark in die nächste Wachstumsphase zu führen", sagte Stephen Merkel, Vorstandsvorsitzender, Executive Vice President und Chief Legal Officer von Newmark. "Seit fast fünf Jahrzehnten hat Barry gemeinsam mit seinem gesamten Führungsteam Newmark durch einige seiner bedeutendsten Meilensteine geführt, darunter den Börsengang 2017 und den Aufstieg zum am schnellsten wachsenden börsennotierten Gewerbeimmobilienunternehmen der Welt, wobei der Jahresumsatz seit 2011 um über 1.400 % gesteigert und die Belegschaft auf mehr als 10.000 Fachkräfte an rund 195 Standorten ausgebaut wurde."1

"Ich habe fast meine gesamte berufliche Laufbahn bei Newmark verbracht und mit einem außergewöhnlichen Team zusammengearbeitet, dessen Engagement, Talent und Einsatzbereitschaft den Erfolg des Unternehmens ermöglicht haben", sagte Barry Gosin. "Das Unternehmen ist stärker denn je, unsere Strategie geht auf, und die vor uns liegenden Chancen sind beträchtlich. Deshalb glaube ich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen, um mich ausschließlich auf Angelegenheiten zu konzentrieren, die für Newmark entscheidend sind, und das Unternehmen bei diesem Übergang zu unterstützen."

Im Zusammenhang mit dieser Bekanntgabe hat Gosin einen geänderten und neu gefassten Arbeitsvertrag abgeschlossen, wonach er bis 2029 Vorsitzender der operativen Einheit des Unternehmens, Newmark & Co., bleiben wird.













1 Bitte beachten Sie Folgendes: (i) Newmark & Co. wurde im Oktober 2011 von seiner ehemaligen Muttergesellschaft, BGC Partners, Inc. ("BGC", heute bekannt als BGC Group, Inc.), übernommen. BGC begleitete den Börsengang ("IPO") von Newmark 2017 und gliederte das Unternehmen 2018 aus. (ii) Das Umsatzwachstum des Unternehmens von mehr als 1.400 % basiert auf den ungeprüften Gesamtjahresumsätzen von Newmark & Co. für 2011 im Vergleich zu den Gesamtumsätzen von Newmark für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2026. (iii) Newmark hat seinen Gesamtumsatz von 2011 bis 2025 schneller gesteigert als die folgenden börsennotierten Unternehmen: US-Ticker CBRE, CIGI, JLL, MMI und WD (alle in USD) sowie der britische Ticker SVS (in GBP). (iv) Die Mitarbeitendenzahlen und Standorte für die Kundenbetreuung umfassen auch unabhängig geführte Geschäftspartner. Ohne diese Geschäftspartner beschäftigte Newmark zum 30. Juni 2026 rund 9.500 Mitarbeitende in rund 160 Niederlassungen.

Informationen zu Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ("Newmark") ein weltweit führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren und andere Eigentümer, globale Konzerne und andere Nutzer sowie Kreditgeber. Die umfassende Plattform von Newmark, die zielgerichtet aufgebaut und von Exzellenz geprägt ist, ist einzigartig darauf zugeschnitten, den Kunden erstklassige Ergebnisse zu liefern. In den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2026 erzielte Newmark einen Umsatz von mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar. Zum 30. Juni 2026 waren Newmark und seine Geschäftspartner gemeinsam mit über 10.000 Fachkräften in mehr als 195 Niederlassungen auf vier Kontinenten tätig. Weitere Informationen finden Sie unter nmrk.com oder folgen Sie @newmark.

Erläuterungen zu zukunftsgerichteten Aussagen über Newmark

Aussagen in diesem Dokument bezüglich Newmark, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen", die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen könnten. Dazu zählen Aussagen zum Geschäft, zu den Ergebnissen, zur finanziellen Lage, zur Liquidität sowie zum Ausblick des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können und mit dem Risiko verbunden sind, dass die tatsächlichen Auswirkungen möglicherweise erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Newmark keine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen. Eine Erörterung zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen, finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Newmark, unter anderem in den darin dargelegten Risikofaktoren und der "Special Note on Forward-Looking Information" sowie in etwaigen Aktualisierungen dieser Risikofaktoren und der "Special Note on Forward-Looking Information" in späteren Berichten auf Formular 10-K, Formular 10-Q oder Formular 8-K.