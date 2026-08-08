Geopolitik-Profiteur Frequentis: Nachfrage nach sicherheitskritischer Infrastruktur steigt

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Das Wiener Technologieunternehmen profitiert von steigenden Investitionen in die Luftfahrt, öffentliche Sicherheit und digitale Kommunikationssysteme - der Fokus verschiebt sich zunehmend auf resiliente und KI-gestützte Infrastrukturen.

Geopolitische Spannungen und wachsende Verteidigungs- sowie Infrastrukturbudgets weltweit rücken ein Segment verstärkt in den Fokus der Kapitalmärkte: sicherheitskritische Kommunikations- und Kontrollsysteme. In diesem Umfeld positioniert sich die Frequentis AG (WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09) als spezialisierter Anbieter für Leitstellen-, Luftfahrt- und Sicherheitskommunikationstechnologien.

Der globale Rahmen: NATO-Ausgaben auf Rekordniveau

Der strukturelle Rückenwind für die Branche wird durch eine beispiellose Trendwende in der westlichen Verteidigungspolitik untermauert. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges haben die NATO-Staaten ihre Budgets drastisch erhöht. Reichten 2014 noch drei Mitgliedstaaten an das offizielle 2%-Soll-Ziel der Allianz heran, übertrafen 2024 bereits 23 der 32 Mitgliedstaaten diese Marke. Die europäischen NATO-Partner und Kanada investierten allein im Jahr 2024 rund 430 Milliarden US-Dollar in ihre Verteidigung. Die Debatten im Jahr 2026 zeigen, dass das 2%-Ziel zunehmend als Untergrenze verstanden wird und strategische Planungen bereits auf eine Erhöhung auf 2,5% oder 3% des BIP abzielen.

Anders als klassische Rüstungsunternehmen ist Frequentis nicht im Waffengeschäft aktiv, profitiert jedoch indirekt von diesen langfristigen Investitionszyklen in staatliche Sicherheits- und Infrastrukturarchitekturen. Da die moderne Verteidigung stark auf Vernetzung und digitaler Souveränität basiert, fließt ein wachsender Anteil dieser Budgets in die Modernisierung der Führungs- und Kommunikationssysteme (C4ISR).

Nachfrage nach kritischer Infrastruktur bleibt strukturell hoch

Die operative Entwicklung des Unternehmens spiegelt die anhaltend hohe Nachfrage nach digitalen Leit- und Kommunikationssystemen wider. Frequentis ist insbesondere in den Bereichen Flugsicherung (Air Traffic Management - ATM), Polizeileitstellen, Feuerwehrkoordination sowie in militärisch-zivilen Kommando- und Kontrollumgebungen aktiv.

Wie dynamisch dieser Markt wächst, zeigen die Geschäftszahlen: Im Gesamtjahr 2025 konnte Frequentis seinen Umsatz um deutliche 20,8% auf einen Rekordwert von 580,1 Millionen Euro steigern (Vorjahr: 480,0 Mio. EUR). Auch die Profitabilität zog kräftig an: Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte um 45,7% auf 46,8 Millionen Euro, auch dank eines Claim-Settlements (Vergleich) aus einem Projekt. Der enorme Auftragsbestand von 794,9 Millionen Euro sichert dem Unternehmen eine stabile Projektpipeline für die kommenden Jahre und unterstreicht die langfristige Planbarkeit des Geschäfts.

Geopolitik als Treiber langfristiger Investitionszyklen

Die aktuellen Budgetentwicklungen im Bereich Verteidigung und öffentliche Sicherheit wirken zunehmend als struktureller Treiber für die Branche. Staaten investieren verstärkt in resiliente Kommunikationsnetze, um operative Einsatzfähigkeit auch unter komplexen Krisenbedingungen (z.B. bei Cyberangriffen oder hybrider Kriegsführung) sicherzustellen.

Für Anbieter wie Frequentis bedeutet dies in erster Linie eine verstärkte Nachfrage nach Systemen, die Ausfallsicherheit, Interoperabilität und Echtzeitkommunikation gewährleisten. Dabei bleibt die Kundenbasis stark institutionell geprägt. Öffentliche Auftraggeber, Flugsicherungsorganisationen (wie Eurocontrol oder die Deutsche Flugsicherung DFS) und Sicherheitsbehörden dominieren das Projektgeschäft, das typischerweise über mehrjährige Zyklen vergeben und umgesetzt wird.

KI, Automatisierung und Drohnenschutz rücken in den Fokus

Ein wachsender technologischer Schwerpunkt liegt auf der Integration von datengetriebenen Assistenzsystemen. Frequentis arbeitet intensiv an Anwendungen, die Sprachverarbeitung (Voice-to-Text), Entscheidungsunterstützung und Prozessautomatisierung in Leitstellenumgebungen verbessern sollen. Ziel dieser Entwicklungen ist es, Bedienfehler in Stresssituationen zu reduzieren und große Datenmengen in Echtzeit nutzbar zu machen.

Ein Wachstumstreiber ist zudem das Segment des unbemannten Flugverkehrs (U-Space / UTM). Durch den rasanten Zuwachs von Drohnen im zivilen Raum, aber auch durch die militärische Relevanz von Drohnenschwärmen, steigt der Bedarf an Kontrollsystemen, die bemannte und unbemannte Luftfahrt sicher koordinieren. Frequentis besetzt diese Nische unter anderem durch strategische Zukäufe und Partnerschaften.

Gleichzeitig bleibt die regulatorische Hürde hoch. Systeme müssen strenge militärische Standards (z.B. NATO-Sicherheitszertifizierungen) und zivile Luftfahrtzertifizierungen durchlaufen. Diese Faktoren führen zu extrem langen Produktlebenszyklen von oft 15 bis 20 Jahren und einer außergewöhnlich starken Kundenbindung.

Einordnung im Wettbewerbsumfeld

Im Vergleich zum breiten Verteidigungssektor ist Frequentis in einer spezialisierten Nische angesiedelt, die zwischen klassischer Rüstung und digitaler Infrastruktur verortet ist. Während Unternehmen wie die Rheinmetall AG (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009) (Fokus auf Panzer, Artillerie und Munition) oder BAE Systems plc (WKN: 866131 | ISIN: GB0002634946) primär im militärischen Hardware- und Systemgeschäft aktiv sind, konzentriert sich Frequentis auf Software und Kommunikations- und Kontrolltechnologien.

Fazit: Stabilität durch Spezialisierung, Wachstum durch Infrastrukturzyklen

Frequentis bewegt sich in einem Umfeld, das von langfristigen staatlichen Investitionsentscheidungen geprägt ist. Die Kombination aus stabilen Kundenstrukturen, den stark gestiegenen NATO-Verteidigungsetats und der technologischen Spezialisierung sorgt dabei für eine vergleichsweise krisenresistente Geschäftsbasis.

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Frequentis AG

ISIN: ATFREQUENT09

www.frequentis.com

Land: Österreich

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Enthaltene Werte: GB0002634946,DE0007030009,ATFREQUENT09