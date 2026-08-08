Berlin - Nach den erneuten Schüssen in Berlin-Kreuzberg am Freitagabend besteht keine Lebensgefahr für den verletzten 22-Jährigen mehr. Das teilten die Behörden am Samstag mit.



Der junge Mann war am Abend vor einem Café in der Graefestraße angeschossen worden. Gegen 20:40 Uhr wurden Polizeikräfte auf die Schussgeräusche aufmerksam. Der Schütze flüchtete anschließend unerkannt. Ein Ersthelfer versorgte den Verletzten, bevor er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde der 22-Jährige notoperiert.



Die 2. Mordkommission des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter dauert an.



Im Graefekiez hatte es zuletzt wiederholt Vorfälle dieser Art gegeben. Im März hatten zwei Männer auf einen 23-Jährigen geschossen, der mit einem Begleiter auf dem Gehweg der Graefestraße unterwegs war. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt. Die Täter flüchteten.



Im Mai hatte das LKA die Ermittlungen übernommen, nachdem im gleichen Kiez ein Unbekannter auf einem Scooter auf ein Auto geschossen hatte. Kurz darauf waren im Bereich der Urbanstraße in Richtung Hermannplatz sowie vor einem Lokal in Reinickendorf Schüsse abgefeuert worden.





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