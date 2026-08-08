Magdeburg - Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga hat Eintracht Braunschweig 6:1 beim 1. FC Magdeburg gewonnen. Dabei führten die Gäste bereits zur Halbzeit mit 4:0 und ließen den Gastgebern keine Chance auf eine Aufholjagd.



Die Partie begann mit der frühen Führung für Braunschweig: In der 15. Minute brachte Aaron Opoku die Gäste in Front, nachdem er nach einem präzisen Steilpass von Marie aus kurzer Distanz vollendete. Nur sechs Minuten später erhöhte Jan Urbich, ebenfalls nach einem schnellen Konter. Urbich war es auch, der in der 26. Minute das 3:0 markierte, wieder nach einem Umschaltmoment, den Di Benedetto mit einem Steilpass einleitete. Kurz vor der Pause sorgte Mehmet Aydin per Strafstoß für das 4:0, nachdem Hyryläinen Sturm im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Magdeburg musste zudem ab der 31. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Herbert Bockhorn wegen eines harten Einsteigens die Rote Karte gesehen hatte.



In der zweiten Halbzeit konnte Magdeburg durch Mateusz Zukowski in der 49. Minute kurzzeitig auf 1:4 verkürzen, doch Di Benedetto stellte nur eine Minute später den alten Abstand wieder her, als er nach Vorarbeit von Sturm den Ball sehenswert in den Winkel zirkelte. Florian Flick setzte in der 61. Minute den Schlusspunkt, als er nach einem Eckstoß im Getümmel am schnellsten reagierte und zum Endstand einköpfte.



Für Magdeburg geht es in genau einer Woche in Osnabrück weiter, Braunschweig ist am Tag zuvor zu Hause gegen Bochum gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Heidenheim - VfL Osnabrück 4:3, Karlsruher SC - Arminia Bielefeld 2:1, SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel 2:2.





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