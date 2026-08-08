NVIDIA könnte seine Rolle im KI Boom weiter ausbauen. Der Chipriese plant offenbar ein Milliarden Investment in den Energie Infrastrukturentwickler Lancium.Energie wird zum KI Schlüsselthema NVIDIA steht seit Monaten im Zentrum des KI Booms. Die Nachfrage nach Hochleistungschips für Rechenzentren ist enorm, doch der Engpass verlagert sich zunehmend auf Infrastruktur. Für große KI Systeme werden nicht nur Grafikprozessoren gebraucht, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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