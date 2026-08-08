Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg und der 1. FC Kaiserslautern sind mit einem spannenden, aber torlosen Unentschieden in die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet.



Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es keinem der Teams, den Ball im gegnerischen Netz unterzubringen. Besonders in der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus Kaiserslautern mehrere Gelegenheiten, in Führung zu gehen, doch Wolfsburgs Abwehr hielt stand.



In der Anfangsphase der Partie zeigten beide Mannschaften ein hohes Maß an Intensität. Der 1. FC Kaiserslautern setzte die Wolfsburger Defensive mit hohem Pressing unter Druck, während die Gastgeber versuchten, mit schnellen Kombinationen zum Erfolg zu kommen. Simon Asta hatte die erste große Chance für die Gäste, als er aus kurzer Distanz per Kopfball vergab. Auf der anderen Seite sorgte Muhammed Damar mit mehreren Abschlüssen für Gefahr, doch auch er konnte den Ball nicht im Tor unterbringen. In der Schlussphase der ersten Hälfte wurde Wolfsburg drückender.



An diese Drangphase konnte der VfL nach dem Seitenwechsel jedoch nicht anknüpfen. Die Roten Teufel agierten wieder mutiger. Naatan Skyttä hatte die große Chance auf den entscheidenden Treffer, scheiterte aber an Wölfe-Keeper Jakub Zielinski. Der eingewechselte Ibrahim Kanaté versuchte immer wieder, mit Einzelaktionen das Offensivspiel des FCK zu beleben. Die Niedersachsen probierten es wiederholt mit Distanzschüssen.





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