Berlin - Die AfD bleibt im aktuellen "Sonntagstrend" des Meinungsforschungsinstituts Insa stärkste politische Kraft in Deutschland. Die Partei erreicht in der Umfrage unverändert 28 Prozent und liegt damit deutlich vor der Union, die auf 21 Prozent kommt, berichtet die "Bild am Sonntag".



Auf Rang drei folgen die Grünen mit 13 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche verliert die Partei einen Prozentpunkt. Verluste verzeichnet auch das BSW. Die Partei büßt einen Prozentpunkt ein und fällt auf drei Prozent zurück. Damit liegt sie deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde.



Die anderen Parteien halten ihre Werte aus der vergangenen Woche. Die SPD kommt auf 12 Prozent, die Linke auf 11 Prozent. Die FDP würde mit 5 Prozent erneut knapp den Einzug in den Bundestag schaffen.



Für den "Sonntagstrend" hat das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.205 Personen im Zeitraum vom 3. August bis zum 7. August 2026 befragt.





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