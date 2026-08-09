SpaceX sorgt mit seinen KI- und Chip-Plänen für neue Fantasie im Halbleitersektor. Die Botschaft ist klar: Der Hunger nach Rechenleistung wächst weiter - nicht nur in klassischen Rechenzentren, sondern künftig auch in der Raumfahrt. Davon profitieren vor allem die zentralen Lieferanten der KI-Infrastruktur.• SpaceX und Tesla planen mit Terafab eine neue Chip-Infrastruktur in Texas.• Nvidia bleibt der wichtigste Profiteur der steigenden KI-Rechennachfrage.• Micron profitiert indirekt von der strukturellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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