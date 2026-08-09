Während die Energiewirtschaft zwischen fossilen Brennstoffen, Versorgungssicherheit und dem Ausbau sauberer Energie steht, setzt der kanadische Konzern Enbridge auf ein Geschäftsmodell mit vergleichsweise planbaren Einnahmen. Eine Dividendenrendite von rund 5,3 Prozent und eine seit Jahrzehnten wachsende Ausschüttung machen die Aktie insbesondere für langfristig orientierte Einkommensinvestoren interessant. Ein Energiekonzern mit mehreren Standbeinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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