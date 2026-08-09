Berlin - Der Vorstoß von Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU), Bonuszahlungen für Bahn-Manager an die Pünktlichkeit zu koppeln, stößt innerhalb der schwarz-roten Koalition und im Kreise der Länder auf Zustimmung.



Isabell Cademartori, Obfrau der SPD im Verkehrsausschuss des Bundestages, sagte dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe), sie begrüße es ausdrücklich, dass Bilger die Bonuszahlungen der Bahn-Manager an die Pünktlichkeit koppeln wolle. Die Menschen erwarteten, dass die Bahn zuverlässiger werde. Als Politik stelle man Rekordinvestitionen für die Infrastruktur zur Verfügung und erwarte, dass sich das auch in der Pünktlichkeit zeige.



Thüringens Digital- und Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW) sagte dem "Tagesspiegel", er habe einst als Unternehmer nur Sonderzahlungen erhalten, wenn Ziele zu 100 Prozent erreicht worden seien. Bei der DB gälten da andere Maßstäbe. Es sei für die Kunden und erst recht für die Beschäftigten der Bahn nicht nachvollziehbar, dass der DB-Konzernvorstand Ziele viel zu niedrig setze und dann auch noch deren Unterbietung belohnt werde. Man dürfe aber nicht vergessen, dass der Bund dieses System erst ermöglicht habe. Wenn der neue Bundesverkehrsminister dies nun reformieren wolle, könne er auf seine Unterstützung zählen.



Bilger hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, der Bund werde bald eine Vereinbarung mit der Bahn zur Frage treffen, wie viel Geld der Bund für die Infrastruktur zur Verfügung stelle. Dabei werde man klare Ziele vorgeben. Wenn diese Ziele nicht eingehalten würden, dann wolle man, dass es Auswirkungen habe, auch auf Vorstandsboni. Bahnkunden und Steuerzahler hätten einen Anspruch darauf, dass wirklich der Erfolg gemessen werde. Wenn es nicht zufriedenstellend sei, habe das auch Auswirkungen auf die Bezahlung.





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