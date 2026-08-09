Tesla hat einen neuen Umsatzmeilenstein erreicht. Erstmals in der Unternehmensgeschichte überschritt der Elektroautobauer innerhalb eines rollierenden Zwölfmonatszeitraums die Schwelle von 100 Milliarden US-Dollar Umsatz. Rückenwind lieferte dabei das zweite Quartal 2026, in dem Tesla Erlöse von 28,24 Milliarden US-Dollar erzielte. Damit lag der Konzern 1,81 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen der Analysten und steigerte seinen Umsatz im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de