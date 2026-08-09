Jerusalem - Israel lehnt den 15-Punkte-Plan des von US-Präsident Donald Trump eingesetzten "Friedensrats" für den Gazastreifen ab. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte am Sonntag zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung, dass Israel das Dokument nicht akzeptiere.



Der Plan sieht vor, dass eine internationale Stabilisierungstruppe nach Gaza entsandt wird, um die Kontrolle zu übernehmen und die Hamas zu entwaffnen. Netanjahu bekräftigte, dass die israelischen Streitkräfte sich nicht aus dem Gazastreifen zurückziehen würden, solange die Hamas nicht vollständig entwaffnet sei. Er machte deutlich, dass dies sowohl schwere als auch leichtere Waffen umfasse und dass es sich um eine "echte, nicht nur symbolische Entwaffnung" handeln müsse.



Israel diskutiere seine Vorbehalte mit den USA, wobei einige Vorschläge akzeptabel seien, andere jedoch nicht, so Netanjahu. Die israelische Armee werde weiterhin Bedrohungen gegen sich und gegen die eigenen Bürger "abwehren".





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