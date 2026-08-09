Teheran / Washington - Der Iran dämpft Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. Die Führung in Teheran fordert von den USA erhebliche Vorleistungen vor einer Freigabe der für den internationalen Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge. Es darf bezweifelt werden, dass die US-Regierung dem nachkommt. Die Forderungen hatte der Iran früher schon einmal genannt - als Bedingungen für ein dauerhaftes Abkommen mit den USA, in dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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