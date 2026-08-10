Washington / Teheran - Obwohl der Iran neue Bedingungen für eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus stellt, gibt sich US-Präsident Donald Trump demonstrativ gelassen. «Wir geben dem nicht viel Aufmerksamkeit», sagte er dem Nachrichtenportal «Axios». «Wir verhandeln nur halbherzig mit ihnen.» Er verwies auf wirtschaftliche Probleme des Irans und eine enorme Inflation - und ergänzte mit Blick auf das Hin und Her bei den diplomatischen Bemühungen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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