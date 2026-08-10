Am Mittwochabend (12. August) wird es in Deutschland und Europa zu einer partiellen Sonnenfinsternis kommen. Ab etwa 19 Uhr schiebt sich der Mond zumindest teilweise vor die Sonne. Die Abdunklung ist dabei nicht so stark wie bei einer totalen Sonnenfinsternis, dennoch wird das Sonnenlicht dadurch reduziert und in der Folge sinkt auch die Einspeisung der Photovoltaik-Anlagen. Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, Amprion, Tennet und Transnet BW erklärten am Freitag, dass sie sich gemeinsam mit den europäischen Partnern auf das Ereignis vorbereiten. Fest steht, dass die Photovoltaik-Erzeugung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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