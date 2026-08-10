FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Aus der Sicht von aktiven Investoren sei das Zahlenwerk des Chemiekonzerns enttäuschend, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Auch der Ergebnisausblick für das dritte Quartal sei etwas enttäuschend. Er deute auf eine Abschwächung im Vergleich zum zweiten Quartal hin./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005470405
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