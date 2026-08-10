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ROHMs neues Terahertz-Oszillationsbauelement der zweiten Generation liefert eine viermal höhere Ausgangsleistung



10.08.2026 / 10:10 CET/CEST

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KYOTO, Japan, 10. August 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat ein Terahertz(THz)-Wellen-Oszillationsbauelement der zweiten Generation entwickelt, das auf Resonanztunneldioden (RTDs) basiert. ROHM stellt das Bauelement über das Terahertz-Wellen-Evaluierungs-Kit RTD-EVK-G2 zur Verfügung, das ein Musterbauteil, Kabel und ein Evaluierungsboard umfasst. Das Kit ermöglicht es Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die Oszillation und Detektion von THz-Wellen in einer kompakten Entwicklungsumgebung zu evaluieren. Foto: EVK

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202608033600/_prw_PI1fl_anhoBsdn.jpg Terahertz-Wellen liegen im Frequenzbereich zwischen Radiowellen und Licht und verbinden die Durchdringungseigenschaften von Radiowellen mit der geradlinigen Ausbreitung von Licht. Da sie einzigartige Absorptionseigenschaften bei Polymeren, Feuchtigkeit und anderen Substanzen aufweisen, werden sie voraussichtlich in der zerstörungsfreien Prüfung ohne ionisierende Strahlung, in medizinischen und gesundheitsbezogenen Anwendungen sowie in der hochauflösenden Radarsensorik zum Einsatz kommen. Herkömmliche Terahertz-Systeme erfordern jedoch große Geräte und hohe Implementierungskosten, was es für neue Unternehmen und Forschungseinrichtungen schwierig macht, in diesen Bereich einzusteigen oder eine Kommerzialisierung voranzutreiben. Seit Ende der 2000er Jahre betreibt ROHM gemeinsame Forschungsprojekte mit Universitäten und Forschungseinrichtungen, um THz-Oszillations- und Detektionsbauelemente unter Verwendung von RTDs zu entwickeln. 2024 begann ROHM mit der Bereitstellung von Mustern der Produkte der ersten Generation und erzielte dabei im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren eine erhebliche Verkleinerung und Kostensenkung. Das Bauelement der zweiten Generation von ROHM erfüllt die wachsende Nachfrage nach verbesserter Signalqualität bei der Anwendungsentwicklung. Es behält die gleiche kompakte Chipgröße von 0,5 × 0,5 mm wie das Produkt der ersten Generation bei und verfügt gleichzeitig über einen internen Aufbau, der eine etwa viermal höhere Ausgangsleistung als das Vorgängerprodukt ermöglicht, die maximal 40 Mikrowatt erreicht. Dies verbessert die Erkennbarkeit von THz-Wellen nach der Durchstrahlung oder Reflexion an Zielobjekten, wodurch sich das Bauteil für Sensor- und Bildgebungsanwendungen eignet, die eine hohe Signalqualität erfordern. Das Bauteil ist in demselben 4,0 × 4,3 mm großen PLCC-Gehäuse untergebracht und behält damit die branchenweit kleinste* Grundfläche bei. Dadurch lassen sich Evaluierungsumgebungen auch unter beengten Platzverhältnissen aufbauen. Im Vergleich zu anderen THz-Erzeugungsverfahren erzeugt der RTD-Ansatz weniger Wärme und verbraucht weniger Strom, was den Aufwand für die Anwendungsentwicklung sowohl in Unternehmen als auch in Forschungseinrichtungen verringert.

*ROHM-Studie vom 4. August 2026 Abbildung: Funktionen

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202608033600/_prw_PI2fl_12c2rX5c.jpg Informationen zum Support: Dokumente und Artikel: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202608033600-O1-2q012Oyg.pdf Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2026-08-04_news_terahertz&defaultGroupId=false Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202608033600-O2-V9QSrAfO.pdf Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202608033600/_prw_PI3fl_R0bRpfc7.jpg Offizielle Website: https://www.rohm.com/ View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rohms-neues-terahertz-oszillationsbauelement-der-zweiten-generation-liefert-eine-viermal-hohere-ausgangsleistung-302846992.html



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