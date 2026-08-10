Die jüngsten Zahlen für das zweite Quartal konnten sich durchaus sehen lassen und die Ölpreise verharren auf ihren hohen Niveaus - das sind durchaus gute Voraussetzungen für eine starke Kursentwicklung der OMV-Aktie. Diese hat sich in den vergangenen Handelstagen wieder an das bisherige Allzeithoch herangekämpft.Das wurde am 23. Juli bei exakt 65,00 Euro markiert, aktuell müssen für einen Anteilschein am Konzern knapp 63,20 Euro auf den Tisch gelegt werden. Gut möglich, dass es bald zu einem weiteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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