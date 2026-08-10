Vancouver, BC, Kanada / 10. August 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; FWB: NJA) ("Global Power" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (die "LOI") mit der Firma Solar Zone LLC, die unter dem Namen SolarZone Energy firmiert ("SolarZone"), abgeschlossen hat. Dabei geht es um die mögliche Implementierung von Global Powers geplanten modularen dezentralisierten Energiesystemen mit einer Leistung von 5 Megawatt ("MW") an mehreren Standorten in den Vereinigten Staaten.

Die LOI schafft einen vorläufigen Rahmen für die Bewertung von Global Power als potenziellen Technologie- und Anlagenlieferanten für den geplanten Ausbau der sauberen Energieinfrastruktur von SolarZone. Alle im Rahmen der LOI angedachten Projekte stehen ausdrücklich unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses, der kommerziellen Erprobung und der Leistungsvalidierung der ersten Pilotanlage, die im Rahmen der zuvor angekündigten Vereinbarung zwischen Global Power und ModeOne Manpower vom 2. März 2026 vorgesehen ist.

Diese LOI ist ein weiterer Schritt in der vom Unternehmen am 31. März 2026 angekündigten Initiative zur Entwicklung dezentraler Energieversorgungssysteme (die "Initiative"). Ziel dieser Initiative ist die Sondierung und Bewertung möglicher Einsatzbereiche für eine modulare, wasserstoffbetriebene Energieinfrastruktur in Nordamerika mit dem übergeordneten Ziel, potenzielle Einsatzmöglichkeiten mit einer Gesamtleistung von bis zu 1.000 MW zu ermitteln, die im Vorfeld der kommerziellen Erprobung der vom Unternehmen geplanten modularen dezentralen Energiesysteme führen sollen.

Pete Medved, President und Chief Executive Officer von Global Power Solutions Corp., erklärt: "Die unverbindliche LOI mit SolarZone bietet Global Power einen entsprechenden Rahmen, um zu prüfen, ob sich unser Unternehmen als Technologie- und Anlagenlieferant für SolarZones geplantes Netzwerk dezentraler Energiezentren positionieren kann. Diese Möglichkeit steht im Einklang mit unserer Strategie, potenzielle kommerzielle Anwendungen für modulare Energiesysteme in ganz Nordamerika zu identifizieren. Jede geplante Implementierung bei SolarZone ist zur Gänze davon abhängig, ob eine erfolgreiche Fertigstellung und kommerzielle Testung und Validierung der ersten, im Rahmen unserer Technologievereinbarung mit ModeOne vorgesehenen Pilotanlage möglich ist. Das Unternehmen ist nach wie vor sehr daran interessiert, potenzielle Partner zu gewinnen, mit denen dann die Implementierung der modularen Wasserstoffreaktoren weiter forciert werden kann, sobald das Unternehmen die Prüfung eines wirtschaftlich tragbaren, geschlossenen Energiesystems erfolgreich abgeschlossen hat."

Geplante Anwendungen bei SolarZone

Unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Abwicklung der Pilotanlagentests, Machbarkeitsstudien, Finanzierungen, Genehmigungen und finalen Vereinbarungen hat SolarZone die Absicht, den Einsatz der modularen Systeme von Global Power für folgende mögliche Anwendungen zu prüfen:

Hochleistungsfähige Schnellladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge;

Integrierte Wasserstoffproduktion für die Betankung von Fahrzeugen für private und gewerbliche Nutzung;

Vor-Ort-Wassererzeugung;

BTM-Projekte ("Behind the Meter"): in Mikronetzen oder netzunabhängig ("Off-Grid"); und

Zuverlässige und skalierbare Stromversorgung für die geplanten Energiezentren von SolarZone.

Die geplante Zusammenarbeit umfasst auch das Projekt OASIS von SolarZone, das als Energiezentrum der nächsten Generation konzipiert ist und ultraschnelles Laden von Elektrofahrzeugen, Wasserstoffbetankung und dezentrale Stromerzeugung miteinander kombiniert.

Vorläufiger Projektrahmen

Die LOI sieht einen stufenweisen Entwicklungsansatz vor, der mit einer technischen und wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie beginnt. Im Falle positiver Ergebnisse besteht für die beiden Vertragsparteien die Möglichkeit der Gründung projektspezifischer Zweckgesellschaften, die der Finanzierung und Errichtung sowie dem Besitz und Betrieb einzelner Anlagen dienen sollen.

Global Power wird voraussichtlich die Auswahl der Technologie, die technische Planung, die Systemintegration, die Finanzierungsstrategie, die Beschaffung von Anlagen und Geräten sowie die Projektdurchführung übernehmen. SolarZone wird im Gegenzug potenzielle Standorte auffinden, den voraussichtlichen Strombedarf bereitstellen und die Möglichkeit einer langfristigen Abnahme des von den jeweiligen Projekten erzeugten Stroms prüfen.

Die Parteien können außerdem langfristige Stromabnahmeverträge ausverhandeln, die der Projektfinanzierung und der Kapitalrückgewinnung dienen sollen. Jede derartige Vereinbarung bedarf einer eigenen abschließenden Dokumentation.

Die Parteien prüfen zunächst eine mögliche Umsetzung in den Vereinigten Staaten ab dem Jahr 2027. Danach könnten Ende 2028 auch Pilotstandorte in den kanadischen Provinzen Alberta und Ontario folgen. Diese zeitlichen Vorgaben sind rein provisorisch und stehen unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses und der wirtschaftlichen Validierung der ersten Pilotanlage.

Rahmenbedingungen für eine Pilotanlage bei ModeOne

Global Power hatte zuvor eine finale Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung und Lizenzierung bekanntgegeben, die den Rahmen für die Entwicklung, den Bau, die Demonstrationstests und die Leistungsvalidierung eines ersten modularen Pilotenergiesystems auf Wasserstoffbasis festlegt.

Die Pilotanlage dient der Validierung von Systemeffizienz, Zuverlässigkeit, betrieblicher Performance und Technologieintegration unter realen Bedingungen.

Die LOI von SolarZone ändert oder umgeht diesen Entwicklungsprozess nicht. Alle potenziellen Implementierungen bei SolarZone stehen unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses und der kommerziellen Validierung der ersten Pilotanlage.

Unverbindlicher Charakter der LOI

Voraussetzung für jedes Einzelprojekt sind eine erfolgreiche Validierung der Pilotanlage, zufriedenstellende Machbarkeitsstudien und Planungsresultate, eine entsprechende Finanzierung, die behördlichen Genehmigungen sowie die Ausverhandlung und Umsetzung verbindlicher Vereinbarungen.

Über Global Power Solutions Corp.

Die Global Power Solutions Corp. erweitert ihre Geschäftsstrategie, um sich als Anbieter innovativer Infrastruktur für saubere Energie zu etablieren, die darauf ausgelegt ist, den rasant steigenden Strombedarf von KI-Rechenzentren und unternehmenskritischen Einrichtungen zu decken. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung wasserstoffbasierter Lösungen für die Grundlaststromversorgung, die zuverlässige, skalierbare und nachhaltige Energie bereitstellen, wo herkömmliche Netzinfrastrukturen begrenzt oder nicht verfügbar sind. Darüber hinaus führt Global Power seine etablierten Aktivitäten in der Herstellung von Leichtbauteilen aus Stahl und modularen Bausystemen für die Bauindustrie fort.

Wir berufen uns auf "Safe Harbor".

Im Namen des Boards:

Global Power Solutions Corp.

"Peter Medved"

CEO

Tel: 604.684.2181 | E-Mail: info@globalpowercorp.com | https://globalpowercorp.com/

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