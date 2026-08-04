Vancouver, BC, Kanada / Freitag, 4. August 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; FWB: NJA) ("Global Power" oder das "Unternehmen") freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen Infrastructure Masons (iMasons) beigetreten ist, einem globalen, gemeinnützigen Berufsverband, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Entwickler digitaler Infrastruktur zusammenzubringen und das nachhaltige Wachstum der digitalen Wirtschaft zu fördern.

Infrastructure Masons bringt Führungskräfte aus den Bereichen Rechenzentren, Cloud Computing, Telekommunikation, Energie und Technologie zusammen, um gemeinsam an den dringendsten Herausforderungen der Branche zu arbeiten. Dazu gehören Stromversorgungssicherheit, Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit und der rasante Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz.

Peter Medved, Chief Executive Officer von Global Power Solutions, erklärte:

"Der Beitritt zu Infrastructure Masons stellt einen wichtigen Meilenstein dar, da Global Power seine Position innerhalb des globalen Ökosystems der digitalen Infrastruktur weiter ausbaut. Das rasante Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz verändert die Energieanforderungen von Rechenzentren grundlegend und schafft einen dringenden Bedarf an zuverlässigen, skalierbaren und nachhaltigen Energielösungen. Im Rahmen unserer Mitgliedschaft freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Branchenführern an der Bewältigung einer der größten Herausforderungen zu arbeiten, vor denen die digitale Infrastruktur heute steht - der Stromversorgung."

Förderung der Zukunft der KI-Infrastruktur

Die Mitgliedschaft von Global Power bei Infrastructure Masons entspricht der strategischen Ausrichtung des Unternehmens auf die Entwicklung dezentraler, wasserstoffbasierter Lösungen für die Grundlaststromversorgung zur Unterstützung von Rechenzentren, KI-Infrastruktur, Hochleistungsrechenzentren und anderen geschäftskritischen Anwendungen.

Die rasante Verbreitung von künstlicher Intelligenz, Cloud Computing und fortschrittlichen digitalen Diensten führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach einer zuverlässigen elektrischen Infrastruktur. Da Stromnetze zunehmend an ihre Grenzen stoßen, suchen Betreiber nach innovativen Lösungen, die eine robuste und emissionsarme Stromversorgung gewährleisten und gleichzeitig die Umsetzung von Projekten beschleunigen.

Durch seine Beteiligung an Infrastructure Masons wird Global Power mit Branchenführern zusammenarbeiten, die sich der Bewältigung entscheidender Herausforderungen widmen, darunter:

Stromversorgung für KI-Rechenzentren der nächsten Generation;

Netzresilienz und Energiesicherheit;

Einsatz nachhaltiger und weniger kohlenstoffintensiver Energielösungen;

zunehmende Rechendichte aufgrund von KI-Workloads;

Beschleunigung des Ausbaus der digitalen Infrastruktur durch Zusammenarbeit innerhalb der Branche.

Über Infrastructure Masons

Infrastructure Masons (iMasons) ist ein globaler, gemeinnütziger Berufsverband, in dem sich Menschen vernetzen und gegenseitig unterstützen, um eine bessere digitale Zukunft für alle zu gestalten. Zu seinen Mitgliedern zählen Führungskräfte der weltweit größten Cloud-Anbieter, Rechenzentrumsbetreiber, Technologieunternehmen, Ingenieurunternehmen und Energieunternehmen, die gemeinsam daran arbeiten, Innovation, Nachhaltigkeit und das weitere Wachstum der digitalen Infrastruktur voranzutreiben.

Über Global Power Solutions Corp.

Die Global Power Solutions Corp. erweitert ihre Geschäftsstrategie, um sich als Anbieter innovativer Infrastruktur für saubere Energie zu etablieren, die darauf ausgelegt ist, den rasant steigenden Strombedarf von KI-Rechenzentren und unternehmenskritischen Einrichtungen zu decken. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung wasserstoffbasierter Lösungen für die Grundlaststromversorgung, die zuverlässige, skalierbare und nachhaltige Energie bereitstellen, wo herkömmliche Netzinfrastrukturen begrenzt oder nicht verfügbar sind. Darüber hinaus führt Global Power seine etablierten Aktivitäten in der Herstellung von Leichtbauteilen aus Stahl und modularen Bausystemen für die Bauindustrie fort.

Wir berufen uns auf "Safe Harbor".

Über Global Power Solutions Corp.

Global Power Solutions Corp. ist ein Unternehmen, das für seine Vorreiterrolle in der Herstellung von Leichtbauteilen aus Stahl für die Baubranche und für modulare Metallgebäude bekannt ist. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens wird derzeit auf andere Geschäftschancen im industriellen Bereich ausgeweitet, wie etwa die Entwicklung und Umsetzung von Projekten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien sowie anderen Infrastruktursystemen zur Erzeugung sauberer Energie.

Im Namen des Boards:

Global Power Solutions Corp.

"Peter Medved"

CEO

Tel: 604.684.2181 | E-Mail: info@globalpowercorp.com | https://globalpowercorp.com/

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf die Geschäfts- und die Betriebstätigkeit von Global Power Solutions Corp. ("Global Power" oder das "Unternehmen"). Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen über die Entwicklung und den Einsatz der modularen Wasserstoff-Energiesysteme des Unternehmens, die Identifizierung und Errichtung potenzieller Produktions- oder Zwischenlageranlagen, die Integration lizenzierter und kommerziell verfügbarer Wasserstofftechnologien, potenzielle Systemwirkungsgrade, zukünftige kommerzielle Anwendungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten, umfassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "geplant", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt", "erwägt", "schlägt vor", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren wesentlich von den in diesen Aussagen in Betracht gezogenen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Kommerzialisierung von Wasserstoffenergietechnologien, der Integration von Anlagen und Technologien Dritter, der Verfügbarkeit geeigneter Produktionsstandorte und Partner, der Fähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten, Veränderungen der Wirtschafts- oder Marktbedingungen, Faktoren der Lieferkette, Risiken der technologischen Entwicklung sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie erfolgreich umzusetzen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

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