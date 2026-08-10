Die Erneuerbaren haben im ersten Halbjahr 2026 zusammen vier Prozent mehr Energie geliefert als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer Auswertung der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen hervor. Die Photovoltaik-Anlagen erzeugten vier Prozent mehr Strom, die Windräder an Land und auf See zwölf Prozent. Die mittels Wärmepumpen nutzbar gemachte Umweltenergie kam auf ein Plus von 19 Prozent. Die energiebedingten CO2-Emissionen sanken um etwa acht Millionen Tonnen, ein Minus von 2,5 Prozent. Stromimporte und -exporte hielten sich etwa die Waage, nachdem in den beiden Vorjahren die Importe noch deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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