Berlin - Die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf hat ihre Anregung für eine neue Medienaufsicht präzisiert und gleichzeitig neue Vorschläge angekündigt. Es gehe ihr um einen besseren Schutz des Persönlichkeitsrechts bei ehrverletzenden Äußerungen in neuen digitalen Medien, vor allem gegenüber Äußerungen in "Social Media", sagte Brosius-Gersdorf am Montag der dts Nachrichtenagentur.



Bei Plattformen böten die Verfahren nach dem Digital Services Act (DSA) zwar bereits jetzt Möglichkeiten, gleichwohl bleibe das Persönlichkeitsrecht im Internet häufig auf der Strecke. "Helfen könnte unter anderem eine staatsfreie behördliche Aufsicht über soziale Netzwerke (und neue Medien), die bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen von sich aus aktiv werden könnte", so die Juristin.



Wichtig sei ihr, dass es dabei nicht um eine staatliche Aufsicht, sondern um eine "staats- und regierungsferne Aufsicht durch Einrichtungen wie die Landesmedienanstalten" gehe. "Dazu könnte der Medienstaatsvertrag so geändert werden, dass die Landesmedienanstalten bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch neue Medien und auf Plattformen erforderliche Sanktionsmaßnahmen erlassen können", so Brosius-Gersdorf gegenüber der dts Nachrichtenagentur.



Sie werde in ihrem neuen Buch mit dem Titel "Wahl und Wahrheit" weitere Vorschläge zum Schutz des Persönlichkeitsrechts im Internet und für eine bessere Debattenkultur unterbreiten. Dieses soll am 1. September erscheinen.



Brosius-Gersdorf kritisierte auch die Aufregung, die nach ihrer Äußerung gegenüber dem ZDF im Bezug auf eine geforderte "Behördenaufsicht" entstanden war. "Die Debatte geht in der Tat einmal wieder fehl", sagte die Juristin am Montag gegenüber der dts Nachrichtenagentur.





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