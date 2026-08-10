Die Berenberg Bank hält an ihrem außergewöhnlich hohen Kursziel von 684 € für die Allianz-Aktie fest. Ausgehend von einem Aktienkurs um 435 € entspräche das einem weiteren Kurspotenzial von annähernd +57%. Operativ zählt die Allianz zweifellos zu den stärksten europäischen Versicherern. Die Bewertung, die hinter diesem Kursziel steht, erscheint allerdings äußerst ambitioniert. Berenberg setzt auf deutliche Neubewertung Berenberg hatte das Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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