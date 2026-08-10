Die Amazon-Aktie könnte nach einer Phase relativer Schwäche vor einer Neubewertung stehen. Die jüngsten Zahlen zeigen, dass der Konzern sowohl im traditionellen Geschäft als auch bei Cloud Computing und künstlicher Intelligenz stark wächst. Starkes Quartal auf breiter Basis Amazon erzielte im zweiten Quartal mehr als 200 Milliarden US-Dollar Umsatz und bewegt sich damit auf einen annualisierten Umsatz von über einer Billion US-Dollar zu. Sowohl Nordamerika ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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