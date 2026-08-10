Eine neue Phishing-Methode versucht, Ahnungslose mit gefälschten Windows-Bluescreens dazu zu verleiten, selbst eine Schadsoftware auf ihren Computern auszuführen. Wer besonders gefährdet ist. Wenn der Windows-Computer einen blauen Bildschirm anzeigt, geht oft nichts mehr. Schließlich taucht dieser gefürchtete Bluescreen nur dann auf, wenn ein kritischer Systemfehler in Windows dazu geführt hat, dass der Computer abstürzt. Damit nicht genug. Mittlerweile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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