Microsoft hat geliefert und die Aktie ist deutlich gestiegen. Die eigentliche Neubewertung könnte jedoch erst noch bevorstehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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