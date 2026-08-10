Nachdem Solarstrom im Juni so teuer war wie zuletzt im Juni 2023, sank der Marktwert Solar im Juli wieder. Die Monatsmarktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom stiegen im Vergleich zum Vormonat an. Nach dem starken Anstieg im Juni ist der Monatsmarktwert Solar im Juli 2026 auf 5,226 Cent pro Kilowattstunde (kWh) nun wieder abgesunken. Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im Juni kostete Solarstrom im Mittel noch 6,190 Cent/kWh. Das war deutlich teurer im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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