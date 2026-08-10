FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.08.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1120 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 650 (635) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES NICHOLS PRICE TARGET TO 1750 (1720) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SHAFTESBURY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 166 (151) PENCE - CITIGROUP CUTS LEGAL & GENERAL TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 245 (251) PENCE - CITIGROUP RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1040 (820) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES WPP PRICE TARGET TO 430 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 1770 (1700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HIKMA PHARMACEUTICALS PRICE TARGET TO 2050 (1950) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PERSIMMON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1403 (1419) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PZ CUSSONS PT TO 130 (120) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 90 (115) PENCE - JEFFERIES RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2200 (2000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 181 (160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 191 (185) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 900 (1140) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 680 (580) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 17000 (16300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 570 (490) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/DEUTSCHE BANK RAISES PERSIMMON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1403 (1419) PENCE - RPT/JEFFERIES RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 191 (185) PENCE - UNDERPERFORM - RPT/JEFFERIES RAISES LEGAL & GENERAL PT TO 191 (185) PENCE - UNDERPERFORM
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