Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag kurz vor Mittag insgesamt wenig verändert. Gestützt vom schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der die Befürchtungen um eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank gedämpft hat, starteten die hiesigen Aktien freundlich in den Handel, die frühen Gewinne bröckelten in der Folge aber rasch wieder ab. Nach der starken Entwicklung der Vorwoche fehlen den Aktien frische Impulse für weitere Gewinne. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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