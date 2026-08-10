Der Projektierer Abo Energy befindet sich in der Sanierung und will sich auf Kernmärkte konzentrieren. Daher stößt das Unternehmen die ungarische und die polnische Tochtergesellschaft ab. Der Projektierer Abo Energy hat den Verkauf der ungarischen und polnischen Landesgesellschaften wie geplant in Angriff genommen. Das griechische Unternehmen PPC, laut Abo Energy ein führender integrierter Energiekonzern in Südosteuropa, übernimmt die beiden Töchtergesellschaften mit allen 38 Abo-Energy-Mitarbeitenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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