Der Bundesverband Kooperierender Mittelstand (BKM) geht mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hart ins Gericht. Auslöser ist deren Ankündigung, deutlich günstigere Strompreise frühestens in den 2030er-Jahren erwarten zu können. Für BKM-Präsident Günter Althaus kommt das viel zu spät: Zeitungen der Ippen-Mediengruppe sagte er, Bäckereien, Händler und Dienstleister müssten ihre Energierechnungen jetzt bezahlen - nicht in einem Jahrzehnt.
Der Verband, der nach eigenen Angaben rund 200.000 Unternehmen in etwa 250 Verbundgruppen aus Handel, Handwerk und Dienstleistungen vertritt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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