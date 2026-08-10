Am Mittwoch, den 12. August, öffnet Nebius vor US-Börsenstart die Bücher für das zweite Quartal. Nach einer Achterbahnfahrt im Juli und Anfang August geht es für die Aktie um mehr als nur ein paar Nachkommastellen - es geht um den Beweis, dass aus Milliardenverträgen auch Milliardenumsätze werden.Der Analystenkonsens erwartet für das zweite Quartal einen Umsatz von rund 569,9 Millionen Dollar - unter dem Strich dürfte weiterhin ein Verlust je Aktie von 72 Cent stehen. Zum Vergleich: Im ersten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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