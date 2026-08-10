Weltraum-Woche | SpaceX: Riesige Pläne - TSMC: Starker Umsatz - Nebius: Zahlen kommen
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|Nebius-Aktie vor Q2-Zahlen: Darauf kommt es an
|Am Mittwoch, den 12. August, öffnet Nebius vor US-Börsenstart die Bücher für das zweite Quartal. Nach einer Achterbahnfahrt im Juli und Anfang August geht es für die Aktie um mehr als nur ein paar Nachkommastellen...
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|SpaceX Stock Has Plunged 34%. Elon Musk's "Secret Master Plan" Points to What Could Come Next.
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