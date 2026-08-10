Die Sorgen unter den Anlegern waren groß, dass die Aktie von SpaceX nach Ablauf der ersten Lock-up-Periode weiter abrutschen würde. Unberechtigt. Das Gegenteil war der Fall. Die Aktie bekam jede Menge Support von den Analysten und legte zuletzt deutlich zu.SpaceX war am 12. Juni an die Börse gegangen. Nach drei fulminanten Handelstagen aber kam schnell Ernüchterung auf. Beobachter kritisierten die sehr hohe Bewertung der Aktien, zudem sahen sie einen Widerspruch zwischen den Zukunftshoffnungen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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