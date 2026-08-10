Der Marktwert Solar ist im Juli auf 5,226 Cent pro Kilowattstunde gefallen, nach 6,190 Cent im Vormonat. Damit liegt er auch unter dem Wert vom Juli 2025 - damals betrug der Marktwert Solar 5,923 Cent pro Kilowattstunde. Auch der durchschnittliche Spotmarktpreis ist im Juli zurückgegangen, von 10,952 Cent pro Kilowattstunde im Juni auf 10,545 Cent - der dritthöchste Wert in diesem Jahr. Im Juli 2025 lag der durchschnittliche Spotmarktpreis mit 8,780 Cent pro Kilowattstunde deutlich unter dem diesjährigen Juli-Wert. Der Marktwert Wind an Land ist von 7,855 Cent pro Kilowattstunde auf 8,601 Cent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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