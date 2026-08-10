Bei der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) laufen die Uhren seit Anfang August anders. Der Spezialist für grünen Wasserstoff hat eine tiefgreifende Neuausrichtung verkündet, die das gesamte Geschäftsmodell betrifft. Kern der Entscheidung ist eine Einigung mit dem Anleihegläubiger Patrimonium, durch die Verbindlichkeiten von rund 26 Millionen Euro wegfallen. Dazu kommt ein Umbau der Produktion und die Vorbereitung einer Kapitalerhöhung. Für ein Unternehmen, das seit Jahren gegen einen schwierigen Wasserstoffmarkt kämpft, ist das ein großer Schritt. Doch was genau ändert sich, und wohin soll die Reise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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