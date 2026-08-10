EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Köln, 10.08.2026
PANDION AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung
Köln, 10.08.2026 - Die PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289XXX) hat heute beim zuständigen Insolvenzgericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft gestellt und zugleich die Anordnung der Eigenverwaltung beantragt.
Entsprechende Anträge werden auch für die PANDION Real Estate GmbH, die PANDION Vertriebsgesellschaft mbH, die PANDION Design GmbH, die PANDION Projektmanagement GmbH sowie die PANDION Engineering GmbH gestellt.
Hintergrund der Antragstellung ist die angespannte Liquiditätssituation der PANDION AG und der betroffenen Gesellschaften. Trotz intensiver Restrukturierungs- und Finanzierungsbemühungen ist es nicht gelungen, die Liquiditätssituation nachhaltig zu stabilisieren. Nachdem - wie am 3. August 2026 mitgeteilt - ein wesentlicher Finanzierungsbaustein entgegen den bisherigen Erwartungen weggefallen war, konnten auch die zuletzt verfolgten Maßnahmen zur Sicherstellung zusätzlicher Liquidität nicht in dem erforderlichen Umfang umgesetzt werden.
Mit der beantragten Eigenverwaltung soll der Geschäftsbetrieb der betroffenen Gesellschaften fortgeführt und die Restrukturierung der PANDION-Gruppe im Rahmen eines geordneten Verfahrens weiterverfolgt werden.
PANDION AG
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PANDION AG
|Im Mediapark 8
|50670 Köln
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A289XXX
|WKN:
|A289YC
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500J169Z6W9BONI71
|EQS News ID:
|2379972
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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