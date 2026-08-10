Keine ausreichende Liquidität Die PANDION AG hat heute beim zuständigen Insolvenzgericht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und zugleich die Anordnung der Eigenverwaltung beantragt. Entsprechende Anträge wurden auch für die PANDION Real Estate GmbH, die PANDION Vertriebsgesellschaft mbH, die PANDION Design GmbH, die PANDION Projektmanagement GmbH und die PANDION Engineering GmbH gestellt. Grund für die Anträge ist die angespannte Liquiditätssituation der PANDION AG und der betroffenen Tochtergesellschaften. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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