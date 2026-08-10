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Asset Standard
10.08.2026 12:30 Uhr
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Pictet: Barometer August 2026

August 2026 -

Kein Kurswechsel bei Aktien

Die Aktienmärkte dürften ihren Aufwärtstrend fortsetzen, gestützt durch starke Unternehmensgewinne, ein resilientes Wirtschaftswachstum und anhaltende Investitionen in künstliche Intelligenz.

Asset-Allocation: Weiter im Risikomodus

Die globale Aktienrallye mag im Juli ins Stocken geraten sein, doch wir betrachten dies eher als eine Pause denn als das Ende. Das Wirtschaftswachstum zeigt sich insgesamt resilient, gestützt durch KI-bezogene Unternehmensausgaben, solide Unternehmensgewinne und die anhaltende Expansion in den asiatischen Schwellenländern. Auch die markttechnischen Indikatoren sind unterstützend, wobei sich die Marktbreite verbessert hat. Die Liquiditätsbedingungen haben sich etwas verschärft, sind jedoch noch weit von einem restriktiven Niveau entfernt.

In diesem Umfeld bleiben Aktien unsere bevorzugte Anlageklasse. Da in diesem Jahr nur begrenzte Massnahmen seitens der grossen Zentralbanken zu erwarten sind, sind wir in Anleihen neutral positioniert und in Cash untergewichtet (siehe Abb. 1).

Lesen Sie mehr im vollständigen "Barometer "August 2026".

© 2026 Asset Standard
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.