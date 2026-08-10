Pictet: Barometer August 2026

August 2026 -

Die Aktienmärkte dürften ihren Aufwärtstrend fortsetzen, gestützt durch starke Unternehmensgewinne, ein resilientes Wirtschaftswachstum und anhaltende Investitionen in künstliche Intelligenz.

Asset-Allocation: Weiter im Risikomodus

Die globale Aktienrallye mag im Juli ins Stocken geraten sein, doch wir betrachten dies eher als eine Pause denn als das Ende. Das Wirtschaftswachstum zeigt sich insgesamt resilient, gestützt durch KI-bezogene Unternehmensausgaben, solide Unternehmensgewinne und die anhaltende Expansion in den asiatischen Schwellenländern. Auch die markttechnischen Indikatoren sind unterstützend, wobei sich die Marktbreite verbessert hat. Die Liquiditätsbedingungen haben sich etwas verschärft, sind jedoch noch weit von einem restriktiven Niveau entfernt.

In diesem Umfeld bleiben Aktien unsere bevorzugte Anlageklasse. Da in diesem Jahr nur begrenzte Massnahmen seitens der grossen Zentralbanken zu erwarten sind, sind wir in Anleihen neutral positioniert und in Cash untergewichtet (siehe Abb. 1).