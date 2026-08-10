Die Energiewende im Einfamilienhaus geht in die nächste Phase. Für Stadtwerke entstehen neue Geschäftsmodelle rund um Photovoltaik-Direktvermarktung, Energy Sharing und Flexibilitätsmanagement. Das Stadtwerke-Netzwerk ASEW unterstützt Stadtwerke bei der Gestaltung dieses Umbruchs. "Wir erleben derzeit den Übergang vom Zeitalter der Einspeisevergütung zum Zeitalter der Flexibilitätsvermarktung", sagt Sascha Manikowski, Teamleiter Energiedienstleistungen bei der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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