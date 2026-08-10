Niedersachsen und Schleswig-Holstein warnen davor, sich beim weiteren Erneuerbaren-Ausbau auf den Markt zu verlassen. Für das Erreichen der Ausbauziele ist auch künftig ein Fördermechanismus nötig, auch für kleine Photovoltaik-Dachanlagen, so die beiden Bundesländer. Niedersachsens Energie- und Klimaschutzminister Christian Meyer (Grüne) fordert daher von der Bundesregierung, EEG-Novelle und Netzpaket nachzubessern. Das Bundeskabinett hat die Gesetzesentwürfe Ende Juli verabschiedet. Darin ist vorgesehen, die EEG-Vergütung für neue kleine Dachanlagen nach einer Übergangsphase zu streichen. Anschließend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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