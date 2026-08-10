Zürich - Der US-Dollar hat nach eine kurzen Erholungsversuch in der Nacht auf Montag erneut nachgegeben. Das Währungspaar EUR/USD steht derzeit bei 1,1563 nach 1,1551 am Morgen. Zum Franken hat sich der Dollar auf 0,8078 abgeschwächt von 0,8094 im frühen Handel. Das Euro/Franken-Paar sank ganz leicht auf 0,9340. Der US-Dollar hatte indes bereits am Freitag relativ deutlich an Wert eingebüsst, im Top wurde das EUR/USD-Paar bei 1,15785 gehandelt, zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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