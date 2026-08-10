Vancouver, B.C. / 10. August 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. ("Terra" oder das "Unternehmen") (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme, Auswertung und Digitalisierung einer bedeutenden historischen Explorations-Datenbank für das zu 100 % unternehmenseigene Uranbergbauprojekt Marysvale nun abgeschlossen wurde. Das Projektgelände befindet sich im Uranbergbaudistrikt Marysvale im US-Bundesstaat Utah und umfasst die ehemaligen Uranbergbaubetriebe Prospector und Freedom, auf die in der Vergangenheit ein wesentlicher Teil der Gesamturanproduktion des Distrikts - 1,33 Mio. Pfund U3O8 mit einem berichteten Durchschnittsgehalt von 0,22 %* (Terra Clean Energy Corp.) - entfiel.

Die neu erworbene historische Datenbank umfasst Bohrprotokolle über mehrere Tausend Fuß Bohrstrecke, geologische Untertagekartierungen, Produktionsaufzeichnungen, Analysezertifikate, geochemische Daten, Abbaupläne, Sohlenkarten, Profile und technische Berichte früherer Betreiber, darunter auch Arbeiten der Firma Anaconda und anderer historischer Bergbauunternehmen, die in der Region tätig waren.

Das Unternehmen hat diese Datensätze digitalisiert und mit Hilfe moderner Explorationssoftware in ein umfassendes dreidimensionales Geomodell eingebunden. Die daraus resultierende Datenbank bietet Terra nun deutlich bessere Einblicke in die tektonischen Strukturen, Mineralisierungszonen und möglichen Ausläufer der Uranmineralisierung, sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe unterhalb der historischen Abbaustätten.

"Die Übernahme und Digitalisierung dieses umfangreichen historischen Datensatzes ist ein wichtiger Meilenstein für den weiteren Ausbau des Uranbergbauprojekts Marysvale", so Greg Cameron, Chief Executive Officer des Unternehmens. "Das Datenmaterial umfasst detaillierte Bohrprotokolle, Untertagekartierungen, geologische Auswertungen und geochemische Analyseergebnisse, deren Reproduktion heute extrem kostspielig und zeitaufwändig wäre. Durch die Einbindung dieser Daten in ein modernes 3D-Modell verfügen wir nun über ein wesentlich solideres technisches Fundament für die gezielte Suche nach Ausläufern bekannter Mineralisierungszonen und die Planung unseres bevorstehenden Bohrprogramms."

Hier die Highlights der historischen Datenbank:

Historische Bohrprotokolle (Diamantbohrungen und Perkussionsbohrungen) mit den dazugehörigen Urananalysen;

geologische Untertagekartierungen im Bereich der Abbaustätten Prospector und Freedom;

Historische Grubenpläne, Sohlenkarten und Querschnitte zur Dokumentation der abgebauten Mineralisierungszonen;

Geochemische und radiometrische Messdaten;

Aufzeichnungen zur Produktion und Informationen über die Erschließungsarbeiten aus dem historischen Bergbaubetrieb;

Geologische Gutachten und Auswertungen früherer Betreiber;

Die vollständige Digitalisierung des Datenmaterials und dessen Einbindung in ein modernes 3D-Geomodell.

Die Unternehmensführung ist der Auffassung, dass das historische Datenmaterial das erhebliche Explorationspotenzial des Projekts bestätigt und belegt, dass sich frühere Abbauaktivitäten nur auf einen Teil des bekannten Mineralisierungssystems konzentrierten. Das Unternehmen wird die neu erstellte Datenbank zusammen mit den Daten aus den vor kurzem abgeschlossenen luftgestützten radiometrischen und photogrammetrischen Messungen zur Festlegung der finalen Bohrziele heranziehen.

Das Uranbergbauprojekt Marysvale ist im mineralreichen Uranbergbaudistrikt Marysvale im Zentralraum des US-Bundesstaates Utah angesiedelt. Hier wurden in der Vergangenheit mehr als 1,33 Mio. Pfund U3O8 mit einem berichteten Durchschnittsgehalt von 0,22 %* gefördert. Die Minen Prospector und Freedom gehörten zu den bedeutendsten Uranförderbetrieben im gesamten Distrikt, und historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass die Mineralisierung auch jenseits der Abgrenzungen der bisherigen Abbaubereiche Ausläufer bildet (Terra Clean Energy Corp.).

*Die hier beschriebenen historischen Ergebnisse, Produktionsdaten und Auswertungen wurden nicht verifiziert und stammen aus Berichten des US Geological Survey (Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten). Die vom Unternehmen durchgeführten Arbeiten reichen nicht aus, um das in dieser Pressemitteilung enthaltene historische Datenmaterial zu bestätigen und zu validieren. Die historischen Arbeiten entsprechen nicht den Standards der Vorschrift NI 43-101. Das Unternehmen betrachtet die Ergebnisse der historischen Arbeiten jedoch als zuverlässigen Indikator für das Potenzial des Uranbergbauprojekts Marysvale. Die vorliegenden Informationen könnten für die Leser daher hilfreich sein.

Gruner, J.W., Fetzer, W.G., and Rapaport, I., 1951, The Uranium Deposits near Marysvale, Piute County, Utah, Economic Geology. Band 46 Nr. 3, Seiten 243-251.

Steven, T.A., Cunningham, C. G., Naeser, C.W., and Mehnert, H.H., 1979, Revised stratigraphy and radiometric ages of volcanic rocks in the Marysvale area, west-central Utah. U.S. Geological Survey Bulletin 1469, 40 Seiten.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß Vorschrift National Instrument 43-101 und im Namen des Unternehmens von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President Exploration von Terra Clean Energy Corp. und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan sowie ehemals produzierende Uranminen im US-Bundesstaat Utah und Uranexplorationskonzessionsgebiete im US-Bundesstaat Wyoming. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Uranprojekte im fortgeschrittenen Stadium zu identifizieren und voranzutreiben, um die wachsende Nachfrage nach Kernenergie zu decken und die inländischen Lieferketten für mineralische Rohstoffe zu sichern.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

"Greg Cameron"

Greg Cameron, CEO

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens auf Konzessionsgebieten und zur potenziellen Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven enthalten, die eintreten können oder auch nicht. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der Wettbewerb in der Branche; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Umweltrisiken; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; zukünftige Rohstoffpreise; Ausfall von Anlagen oder Prozessen; Unfälle und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit Verschuldung und dem Schuldendienst sowie die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Greg Cameron, CEO

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416-277-6174

Terra Clean Energy Corp

1133 Melville Street, Suite 2700

Vancouver, BC V6E 4E5

http://www.tcec.energy

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