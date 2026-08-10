DJ Fitch erhöht Ausblick für Fresenius auf "positiv"

DOW JONES--Fitch wird zuversichtlicher für die Bonitätseinstufung der Fresenius SE. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie ihren Ausblick auf "positiv" von "stabil" erhöht. Das Rating selbst wurde mit BBB- bestätigt.

Fitch sieht eine Verbesserung des operativen Profils mit dem neuen Fokus auf die Kerngeschäfte Helios und Kabi nach der Abtrennung von Fresenius Medical Care und dem Verkauf von Randgeschäften wie Vamed sowie der Restrukturierung 2023 bis 2025. Bei seiner Neupositionierung sei der Konzern weit fortgeschritten.

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August 10, 2026 08:02 ET (12:02 GMT)

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