Die Aktie von Apple steht zum Start in die neue Woche unter Druck, im vorbörslichen US-Handel verliert das Papier rund 1,2 Prozent. Grund dafür ist der wachsende Gegenwind seitens der Analystengemeinde, nach dem nun auch die Investmentbank Jefferies eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen hat. Dort sieht man neue Probleme beim iPhone.In einer Studie am Montag stufte Analyst Edison Lee die Apple-Aktie von "Hold" auf "Underperform" ab und senkte parallel dazu das Kursziel von 285,56 auf 263,66 Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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