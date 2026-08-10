Nach Maßgabe der EU gilt Wasserstoff dann als grün, wenn die für die Elektrolyse benötigte Erneuerbare-Strommenge monatsscharf dem Bezug entspricht. Ab 2031 soll der Abgleich stündlich erfolgen - wobei derzeit diskutiert wird, diese Verschärfung um einige Jahre zu verschieben, um die Wirtschaftlichkeit der Produktionsanlagen zu gewährleisten. Was würde eine stündliche Bilanzierung für die Rentabilität der Elektrolyseure bedeuten? Das hat jetzt ein Forscherteam der Universität Mannheim um Gunther Glenk, Philip Holler und Stefan Reichelstein anhand des US-amerikanischen Inflation Reduction Act untersucht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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